Fatih Terim çifte kupa peşinde! Panathinaikos şampiyonluğa yürüyor
Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, AEK Atina ile şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. Terim'in ekibi, Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde ise Aris ile karşı karşıya gelecek.
Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, AEK Atina ile şampiyonluk mücadelesi için sahaya çıkacak. 24 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak.
Lider AEK Atina'nın sadece 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Panathinaikosş Play-off şampiyonluk grubunda son dört maçı kazanarak iddialı bir konuma geldi. Panathinaikos maçı kazanması halinde ligin bitimine dört hafta kala 2 puanlık bir farkla liderliğe yükselecek. Zorlu karşılaşma öncesinde evsahibi AEK'nın 72, Terim'in takımı Panathinaikos'un 71 puanı bulunuyor.
Panathinaikos'u bu maçın ardından birbirinden zorlu mücadeleler bekliyor. Pazar günü saat 20:30'da deplasmanda Aris'i ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, 8 Mayıs Çarşamba günü saat 19:00'da deplasmanda PAOK ile mücadele edecek ve ardından 12 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da yine kendi sahalarında Olimpiakos'la karşılaşacaklar.
PANATHINAIKOS AYRICA YUNANİSTAN KUPASI FİNALİNDE
Panathinaikos'un bir diğer heyecan verici mücadelesi de 18 Mayıs Cumartesi günü saat 15:30'da olacak. Panathinaikos Yunanistan Kupası finalinde Aris ile karşı karşıya gelecek. Fatih Terim ve öğrencileri, bu beş maçlık periyotta istedikleri puanları ve sonuçları alarak sezonu çifte kupayla kapamayı hedefliyor.
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