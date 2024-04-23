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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türk hakem Halil Umut Meler'e görev! UEFA resmen duyurdu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türk hakem Halil Umut Meler’e görev! UEFA resmen duyurdu...

UEFA, Türk hakem Halil Umut Meler'in Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağını açıkladı.

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