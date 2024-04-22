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Haberler Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı ATV ve A SPOR'da! Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı ATV ve A SPOR'da! Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı ATV ve A SPOR’da! Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Kupanın yarı finalinde Ankaragücü-Beşiktaş ve Trabzonspor-Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Kupada heyecan ATV ve A SPOR ekranlarında yaşanacak.

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