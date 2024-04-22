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NBA'de play-off heyecanı! Celtics, Heat'i yenerek seride 1-0 öne geçti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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NBA’de play-off heyecanı! Celtics, Heat’i yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. NBA play-off'ları ilk turunda Boston Celtics, sahasında Miami Heat'i 114-94 yenerek seride 1-0 öne geçti.

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