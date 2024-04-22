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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Forma şansı bulacak mı?

Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Carlo Ancelotti’den Arda Güler açıklaması! Forma şansı bulacak mı?

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede Real Madrid, yıldız ismi Jude Bellingham'ın uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu. Ancelotti, "Arda Güler bundan sonra oynayacağımız maçlarda süre alacak." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.

EL CLASICO'DA FİŞİ BELLINGHAM ÇEKTİ!

İspanya futbolunun "El Clasico" (Klasik) olarak adlandırılan dünya çapında tanınmış maçta uzatmalarda bulduğu golle Barcelona'yı 3-2 yenen Real Madrid şampiyonluğa çok yaklaştı.

Diğer yandan Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren Arda Güler ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alsa da teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına girmedi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezon ligde sadece 5 maçta ve toplamda 31 dakika süre alan Arda, Real Madrid'in son 5 maçında (İkisi Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçları) oynama şansı bulamadı.

ANCELOTTI'DEN MAÇIN ARDINDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maçın ardından yaptığı basın toplantısında, milli yıldız Arda Güler hakkında da konuştu.

"ARDA GÜLER YAKINDA SÜRE ALACAK"

Ancelotti, "Arda Güler, bundan sonra oynayacağımız maçlarda süreler alacak." ifadelerini kullandı.

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