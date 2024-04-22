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Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Süper Lig’de 6 kulüp PFDK’ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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