23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Diyarbekirspor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak

Diyarbekirspor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Diyarbekirspor - Bursaspor maçı seyircisiz oynanacak

Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Diyarbekirspor - Bursaspor maçının seyircisiz oynanmasına karar verdi. Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, karardan vazgeçilmez ise 'maça çıkmayacağız' açıklamasını yaptı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA