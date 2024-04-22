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Giresunspor'dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Giresunspor’dan olağanüstü seçimli genel kurul kararı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı bildirildi.

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