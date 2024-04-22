Ligue 1 lideri PSG evinde konuk ettiği Lyon'u yendi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Lyon'u 4-1 mağlup etti.
Parc des Princes Stadı'nda oynanan 30. hafta maçının 3. dakikasında PSG, Nemanja Matic'in kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçerken Beraldo, 6. dakikada farkı ikiye çıkardı.
PSG, 32. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 3-0 öne geçti. Olimpik Lyon, 37. dakikada Ernest Nuamah'ın golüyle farkı 2'ye düşürdü. Gonçalo Ramos, 42. dakikada bulduğu gol ile skoru 4-1'e taşıdı ve maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 4-1 kazandı.
Günün diğer maçlarında; Monaco deplasmanda Brest'i 2-0 yenerken, Lille ise konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Olimpik Marsilya ise deplasmanda Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.
Ligue 1 lideri PSG bu sonuçla puanını 66'ya çıkarırken, en yakın takipçisi Monaco'nun ise 55 puanı bulunuyor.
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