Ligue 1 lideri PSG evinde konuk ettiği Lyon’u yendi!

İkinci yarıda başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Günün diğer maçlarında; Monaco deplasmanda Brest'i 2-0 yenerken, Lille ise konuk ettiği Strasbourg'u 1-0 mağlup etti. Olimpik Marsilya ise deplasmanda Toulouse ile 2-2 berabere kaldı.

Ligue 1 lideri PSG bu sonuçla puanını 66'ya çıkarırken, en yakın takipçisi Monaco'nun ise 55 puanı bulunuyor.