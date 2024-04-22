Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler’in evinde mangal partisi

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

SIKI DOST!

Geçtiğimiz yaz LaLiga'da Real Madrid'e transfer olan ve takım arkadaşlarının sevgisini kazanan Arda Güler, Avusturyalı futbolcu David Alaba ile de sıkı dost oldu.

TAKIM ARKADAŞLARINA TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Takım arkadaşına Türkçe öğreten 18 yaşındaki Arda, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

"TAMAM KARDEŞİM"

"Akşam yemek?" diyen David Alaba'ya Arda "Olur" şeklinde karşılık verirken, Alaba'nın da "Tamam kardeşim" dediği görülmüştü.