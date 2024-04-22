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Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler'in evinde mangal partisi

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler’in evinde mangal partisi

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, ailesinin de yer aldığı mangal partisinde halay çekti. Takım arkadaşlarından Valverde ve Diaz da halaya kalktı. Öte yandan Güler, Valverde ve Brahim Diaz'a çiğ köfte yedirdi. İşte o anlar...

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.

Arda Güler, İspanya'da kendisini kısa sürede medyanın ve taraftarın yanı sıra takım arkadaşları tarafından da oldukça sevildi.

SIKI DOST!

Geçtiğimiz yaz LaLiga'da Real Madrid'e transfer olan ve takım arkadaşlarının sevgisini kazanan Arda Güler, Avusturyalı futbolcu David Alaba ile de sıkı dost oldu.

TAKIM ARKADAŞLARINA TÜRKÇE ÖĞRETTİ

Takım arkadaşına Türkçe öğreten 18 yaşındaki Arda, o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

"TAMAM KARDEŞİM"

"Akşam yemek?" diyen David Alaba'ya Arda "Olur" şeklinde karşılık verirken, Alaba'nın da "Tamam kardeşim" dediği görülmüştü.

MANGAL PARTİSİ!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, ailesinin de yer aldığı mangal partisinde halay çekti.

VALVERDE VE BRAHIM DIAZ HALAYA KALKTI

Takım arkadaşlarından Valverde ve Diaz da halaya kalkan isimler oldu.

ÇİĞ KÖFTE YEDİRDİ!

Öte yandan Arda Güler, Valverde ve Brahim Diaz'a çiğ köfte yedirdi.

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