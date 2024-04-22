Bir dönemin efsane kulüpleri artık amatör ligde! Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmişlerdi...

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE

Süper Lig'de kesintisiz 7 sezon mücadele eden ve bu süreçte Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'yı birer kez müzesine götüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Akhisarspor, hızlı düşüşün ardından Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

Bir diğer Manisa ekibi Manisaspor gibi amatöre düşen Akhisarspor, Süper Lig'de oynayıp amatöre düşen 32. ekip oldu.

AVRUPA'DA TEMSİL ETTİLER AMA...

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmiş Orduspor, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu ve Eskişehirspor gibi Akhisarspor da profesyonel liglere veda etti.

Süper Lig'de yer alan ekiplerden Adalet, Akçaabat Sebatspor, Aydınspor, Bakırköyspor, Beykoz, Beyoğluspor, Bucaspor, Çanakkale Dardanelspor, Diyarbakırspor, Erzurumspor, Eskişehirspor, Feriköy, Gaziantepspor, Gençlerbirliği OFTAŞ, Göztepe, İzmirspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kırıkkalespor, Malatyaspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Siirtspor, Şekerspor, Vanspor, Vefa, Yeşildirek, Yozgatspor, Zeytinburnuspor ve Zonguldakspor profesyonel ligden düşmüştü.

Bu ekiplerden bazıları tekrar profesyonel liglere dönmeyi başardı.