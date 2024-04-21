Semt77 Yalovaspor Erkek Basketbol Takımı şampiyonluk kupasına kavuştu

Takıma madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ile Resul Kerse ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar takdim etti.

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