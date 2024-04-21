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Semt77 Yalovaspor Erkek Basketbol Takımı şampiyonluk kupasına kavuştu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Semt77 Yalovaspor Erkek Basketbol Takımı şampiyonluk kupasına kavuştu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde bitime bir hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Semt77 Yalovaspor, şampiyonluk kupasını aldı.

Normal sezonun son haftasında Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe Koleji Novotel ile karşılaşan Semt77 Yalovaspor, rakibine 85-84 yenildi.

Müsabaka sonrasında Semt77 Yalovaspor'a şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile TBF Asbaşkanı Dr. Yılmaz Argüden verdi.

Takıma madalyalarını ise TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Alper Arıkoğlu ile Resul Kerse ve Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar takdim etti.

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