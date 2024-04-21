21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Lamia'yı 5-0 mağlup etti

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Lamia'yı 5-0 mağlup etti

Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Lamia’yı 5-0 mağlup etti

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA