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Fenerbahçe Opet üst üste ikinci kez şampiyon oldu! Sarı Laciverliler Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Fenerbahçe Opet üst üste ikinci kez şampiyon oldu! Sarı Laciverliler Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti

Son dakika... Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Son dakika... Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5'inci maçında konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakaya hızlı başlayan Fenerbahçe Opet, skoru 9-3'e getirdi. File önünde savunmada iyi grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit, farkı 2 sayıya indirdi: 9-7. Mola dönüşünde tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. Kalan bölümde farkı koruyan sarı-lacivertli ekip ilk seti 25-18 kazanmayı başardı.




İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Eda Erdem Dündar'ın blok sayılarıyla sarı-lacivertli ekip 10-7 öne geçti. Mola dönüşünde Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı daha da yükseltti: 14-7. Mola dönüşünde Eczacıbaşı Dynavit farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başarsa da Fenerbahçe Opet 25-22 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete Eczacıbaşı Dynavit daha iyi başlayan taraf oldu. Ancak Eda Erdem Dündar'ın blok sayıları skora eşitlik getirdi: 6-6. Eczacıbaşı Dynavit'te Gray ve Boskovic, Fenerbahçe Opet'te ise Ana Cristina ve Melissa Vargas'ın karşılıklı sayılarıyla beraberlik devam etti: 10-10. Üçüncü set son bölüme dek eşitlikle devam etti. 25-25'lik eşitliğin ardından Cristina'nın smaç sayısıyla Fenerbahçe Opet öne geçti. Boskovic'in vuruşunda top dışarı çıkarken sarı-lacivertliler seti 27-25, maçı da 3-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Opet, play-off final serisinde rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

SULTANLAR LİGİ'NDE YEDİ ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 üstünlük kurarak Sultanlar Ligi'nde 7. şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015, 2016-2017 ve 2022-2023 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslemişti.

SON YILLARDA ŞAMPİYONLUKLAR

2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2018-2019 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2019-2020 Voleybol Sezonu – Şampiyon ilan edilmemiştir
2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2023 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Opet

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