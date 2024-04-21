İspanya'da dev maç! Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya... (CANLI ANLATIM)

REAL MADRİD SON 3 RESMİ MAÇI KAZANDI

Ancelotti yönetiminde Barcelona'ya rakip olduğu son üç resmi maçı kazanan Real Madrid, bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkıyor.



Madrid ekibi, rakibini üç resmi müsabakada mağlup ettiği son sezonu 2012/13'te yaşadı.



Real Madrid'e konuk olduğu son 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Barcelona, istatistiklerde rakibine üstünlük kurdu.



Real Madrid, İspanya Ligi'nde oynadığı son 25 maçını kaybetmezken geride kalan haftalarda oynadığı 31 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Eflatun beyazlılar rakip fileleri 67 kez sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.