İspanya'da dev maç! Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya... (CANLI ANLATIM)
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Real Madrid ile Barcelona, "El Clasico"da karşı karşıya geliyor. Barcelona, kazanması halinde ligde bitime 6 hafta kala liderle aradaki puan farkını 5'e indirecek. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
El Clasico şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek.
Karşılaşma öncesinde 78 puanla lider durumda olan Real Madrid, 70 puana sahip ikinci sıradaki rakibi karşısında galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaj elde edecek.
REAL MADRİD SON 3 RESMİ MAÇI KAZANDI
Ancelotti yönetiminde Barcelona'ya rakip olduğu son üç resmi maçı kazanan Real Madrid, bu başarısını tekrarlamak için sahaya çıkıyor.
Madrid ekibi, rakibini üç resmi müsabakada mağlup ettiği son sezonu 2012/13'te yaşadı.
Real Madrid'e konuk olduğu son 18 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Barcelona, istatistiklerde rakibine üstünlük kurdu.
Real Madrid, İspanya Ligi'nde oynadığı son 25 maçını kaybetmezken geride kalan haftalarda oynadığı 31 karşılaşmada 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Eflatun beyazlılar rakip fileleri 67 kez sarsarken kalesinde ise 20 gol gördü.
ARDA GÜLER'İN DURUMU
Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Arda Güler, ikinci kez bir El Clasico maçında takımının kadrosunda yer alıyor.
Ligde Barcelona'nın sahasında 28 Ekim 2023'te oynanan ilk karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almayan Arda, 14 Ocak'ta 4-1 kazandıkları Süper Kupa finalinde kadroda yer alsa da yedek beklemişti.
Bu sezon ligde sadece 5 maçta forma giyen ve toplamda 31 dakika sahada kalan Arda Güler, bir kez ağları havalandırdı.
İLK 11'LER
Real Madrid: Lunin, Lucas Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Camavinga, Modric, Valverde, Kroos, Vinicius, Rodrygo, Bellingham
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