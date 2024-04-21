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Denizlispor ilk kez TFF 3. Lig'e düştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Denizlispor ilk kez TFF 3. Lig’e düştü

Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 3 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

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