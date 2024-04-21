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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Hollanda'daki ikinci yarışta 5. oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu Hollanda’daki ikinci yarışta 5. oldu

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağındaki ikinci yarışı 5. sırada, Can Öncü ise 10. sırada tamamladı.

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