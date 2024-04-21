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Bakan Osman Aşkın Bak Paris 2024 kotası alan milli atletleri tebrik etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Bakan Osman Aşkın Bak Paris 2024 kotası alan milli atletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atletler Salih Korkmaz ve Meryem Bekmez'i kutladı.

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