Bundesliga’da şampiyonluğu garantileyen Leverkusen, Dortmund ile 1-1 berabere kaldı

Bayer Leverkusen, uzatma dakikalarında rakibi karşısında bulduğu golle mağlup olmaktan kurtuldu ve namağlup unvanını sürdürdü.

Bundesliga'da 30. haftanın ardından 80 puana yükselen Bayer Leverkusen ile en yakın rakibi Bayern Münih arasında 14 puan bulunuyor.