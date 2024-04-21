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Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Leverkusen, Dortmund ile 1-1 berabere kaldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Bundesliga’da şampiyonluğu garantileyen Leverkusen, Dortmund ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) tarihinin ilk şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Bayer Leverkusen, deplasmanda Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol teknik adam Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 30. haftasında Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Borussia Dortmund 81. dakikada Niclas Füllkrug'un golüyle 1-0 öne geçerken, Bayer Leverkusen 90+7. dakikada Josip Stanisic'in golüyle takımını mağlubiyetten kurtardı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bayer Leverkusen, uzatma dakikalarında rakibi karşısında bulduğu golle mağlup olmaktan kurtuldu ve namağlup unvanını sürdürdü.

Bundesliga'da 30. haftanın ardından 80 puana yükselen Bayer Leverkusen ile en yakın rakibi Bayern Münih arasında 14 puan bulunuyor.

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