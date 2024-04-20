20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF yönetiminde görev değişimi! Talat Papatya'nın yerine Volkan Can...

TFF yönetiminde görev değişimi! Talat Papatya'nın yerine Volkan Can...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
TFF yönetiminde görev değişimi! Talat Papatya’nın yerine Volkan Can...

TFF, Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiğini açıkladı. İşte detaylar..

Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev değişimi yaşandı. Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın yerine Volkan Can'ın 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi.


TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."

İşte Süper Lig’in yeni yayıncısı...İşte Süper Lig’in yeni yayıncısı...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA