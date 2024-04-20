TFF yönetiminde görev değişimi! Talat Papatya’nın yerine Volkan Can...





TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Talat Papatya'nın yerine 2. ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Volkan Can 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir."