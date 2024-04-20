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Bayern Münih Union Berlin'i 5-1 mağlup etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Bayern Münih Union Berlin’i 5-1 mağlup etti!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan maçta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.

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