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Süper Lig'de küme düşen ilk takım İstanbulspor

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Süper Lig’de küme düşen ilk takım İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibine 2-1 mağlup olan İstanbulspor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti.

Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33'e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı. İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig'den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.


Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı.

Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor'un 3 puanı da silinmişti.

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