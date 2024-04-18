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Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçında bir ilk...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024
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Süper Lig’de 33. haftanın hakemleri açıklandı! Galatasaray maçında bir ilk...

Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Haftanın en kritik mücadelelerinden olan Galatasaray - Pendikspor maçına Direnç Tonusluoğlu atanırken, Sivasspor - Fenerbahçe maçına ise Cihan Aydın verildi. Direnç Tonusluoğlu, Süper Lig'de ilk kez bir Galatasaray maçı yönetecek.

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