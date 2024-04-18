Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! TFF 34 ve 35. hafta programını duyurdu
Son dakika haberine göre Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu. TFF; 34. ve 35. hafta maçlarının programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarının programlarını açıkladı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programları duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 34. haftada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da yapılacak.
Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.
Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle:
34. HAFTA
26 Nisan Cuma
20.00 Adana Demirspor - Galatasaray
27 Nisan Cumartesi
16.00 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Sivasspor - Konyaspor
19.00 Hatayspor - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
28 Nisan Pazar
16.00 Pendikspor - Kayserispor
16.00 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
29 Nisan Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor
35. HAFTA
3 Mayıs Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
4 Mayıs Cumartesi
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
19.00 Samsunspor - Trabzonspor
5 Mayıs Pazar
16.00 RAMS Başakşehir - Kasımpaşa
19.00 Gaziantep FK - Hatayspor
19.00 Galatasaray - Sivasspor
6 Mayıs Pazartesi
20.00 Antalyspor - Pendikspor
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe
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