Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! TFF 34 ve 35. hafta programını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta müsabakalarının programlarını açıkladı. Buna göre 34. haftadaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.



Trendyol Süper Lig'de 34. ve 35. hafta maçlarının programları duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 34. haftada Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşma 27 Nisan Cumartesi günü 19.00'da yapılacak.



Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.



Trendyol Süper Lig 34. ve 35. hafta programları şöyle: