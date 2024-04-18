18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Şampiyonların gecesi! Real Madrid ve Bayern Münih yarı finalde

Şampiyonların gecesi! Real Madrid ve Bayern Münih yarı finalde

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Şampiyonların gecesi! Real Madrid ve Bayern Münih yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bu gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Normal süresi ile uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Manchester City'e 4-3 üstünlük kuran Real Madrid ve sahasında ağırladığı Arsenal'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih yarı finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 3-3 berabere kalan Manchester City ile Real Madrid, rövanş maçında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Daniele Orsato'nun düdük çaldığı mücadelenin normal süresi ile uzatma dakikaları Rodrygo ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.

ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI

Öte yandan milli futbolcu Arda Güler bu mücadelede süre almadı.

Gecenin aynı saatte başlayan diğer mücadelesinde Bayern Münih, 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arsenal'i ağırladı.

Danny Makkelie'nin yönettiği maçı Bayern Münih 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Bu karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Joshua Kimmich kaydetti.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Bayern Münih - Real Madrid

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA