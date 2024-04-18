Şampiyonların gecesi! Real Madrid ve Bayern Münih yarı finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Manchester City'yi seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bu gece oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Normal süresi ile uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçın penaltı atışlarında Manchester City'e 4-3 üstünlük kuran Real Madrid ve sahasında ağırladığı Arsenal'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında 3-3 berabere kalan Manchester City ile Real Madrid, rövanş maçında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Daniele Orsato'nun düdük çaldığı mücadelenin normal süresi ile uzatma dakikaları Rodrygo ve Kevin De Bruyne'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Real Madrid yarı finale yükselen taraf oldu.
ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI
Öte yandan milli futbolcu Arda Güler bu mücadelede süre almadı.
Gecenin aynı saatte başlayan diğer mücadelesinde Bayern Münih, 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arsenal'i ağırladı.
Danny Makkelie'nin yönettiği maçı Bayern Münih 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Bu karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Bayern Münih - Real Madrid
Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
- 9. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! Meclis düğümü çözülüyor: Sporda şiddet, kadınlara soyadı zorunluluğu, hakim ve savcılara terfi...
- Kuru fasulyeye 2 damla ekleyin: Hem lezzeti arşa çıksın hem gaz yapmasın
- Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2024: Türkiye 3 Sıra Atladı! Milli Gururumuz Türk Ordusu!
- Bu dağa giden zengin oluyor! Herkes peşinde, altın fışkırıyor: Her gün 7 bin dolarlık...
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! Harita yayınlandı: 3 gün sürecek | İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan
- 10 saniye içinde sadece dahi olmaya en yakın olanlar pilot resimlerindeki 3 farkı buluyor!
- 3 gün okullar kapalı! 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. Sınıflar... MEB'den Eğitimcilere ve Öğrencilere Müjde!
- 3600 4200 5400 güne erken emeklilik kapısı açıldı! Prim gün yaş çizelgesi oluştu: 1995 1998 2005 girişine…
- Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
- Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
- Sert Havlulara Son! Kuş Tüyü Gibi Yumuşak Havluların Sırrı Bu Yöntemde!