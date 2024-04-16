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Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte o diyaloglar...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Süper Lig’de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte o diyaloglar...

Son dakika... Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayınlandı. Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Andre Narciso ile maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun diyalogları yabancı VAR hakeminin ilk inceleme önerileri olarak kayıtlara geçti.

Son dakika... Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayınlandı. Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Andre Narciso ile maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun diyalogları yabancı VAR hakeminin ilk inceleme önerileri olarak kayıtlara geçti.



KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

KONYASPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

Burak Şeker - VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Zorbay sana temas anını gösteriyorum. Defans oyuncusunun teması. Topa müdahalesinin olmadığını gösteriyorum.

Zorbay Küçük: Biraz daha yavaş. Yüzde 25 ile gösterirsen topa müdahalesinin olmadığından emin olayım. Penaltı kararı veriyorum. Kart yok.

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYITLARI

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Andre Narciso - VAR: Beni duyuyor musun.

AVAR: Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öenriyoruz.

AVAR: Bu açıyı mı tercih edersin bunu mu?

Andre Narciso - VAR: Her ikisini de gösterelim. Teması biraz aşağıdan ve ileriden. Arkadan ve önden. 6 numara böyle yapıyor sonra da diğer açı. 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum, Andre.

Andre Narciso - VAR: Diğer açı. Başka açı ister misin?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet açıyı değiştirelim. Tamam, bu penaltı Andre teşekkürler.

FENERBAHÇE'NİN İPTAL OLAN PENALTISI
Andre Narciso - VAR: Tugay sana penaltının iptali için sahada inceleme öneriyorum.

AVAR: Penaltı iptali için sahada inceleme öneriliyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Tamam.

Andre Narciso - VAR: Bence diğer görüntü daha iyi. Bunu göster. Topa vurduğu anı biraz daha aşağıdan göster.Bunu 1-2-3 kez kontrol et. Başka bir görüntü istiyorsan diğerini de göster.

Andre Narciso - VAR: Topa ilk 9 numara vuruyor. Daha sonra hücum oyuncusu savunma oyuncusunun ayağına vuruyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Topa ilk vuran 9 numara. Penaltı yok ve frikik. Tamam.

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