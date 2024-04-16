Süper Lig’de 32. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte o diyaloglar...







KASIMPAŞA-KONYASPOR MAÇININ VAR KAYITLARI

KONYASPOR'UN KAZANDIĞI PENALTI

Burak Şeker - VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Zorbay sana temas anını gösteriyorum. Defans oyuncusunun teması. Topa müdahalesinin olmadığını gösteriyorum.

Zorbay Küçük: Biraz daha yavaş. Yüzde 25 ile gösterirsen topa müdahalesinin olmadığından emin olayım. Penaltı kararı veriyorum. Kart yok.

FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇININ VAR KAYITLARI

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

Andre Narciso - VAR: Beni duyuyor musun.

AVAR: Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öenriyoruz.

AVAR: Bu açıyı mı tercih edersin bunu mu?

Andre Narciso - VAR: Her ikisini de gösterelim. Teması biraz aşağıdan ve ileriden. Arkadan ve önden. 6 numara böyle yapıyor sonra da diğer açı. 6 numaranın bacak bölgesine çelme taktığını göreceksin. Defans oyuncusu topla oynamıyor ve hücum oyuncusuna çelme takıyor.

Tugay Kaan Numanoğlu: Geliyorum, Andre.

Andre Narciso - VAR: Diğer açı. Başka açı ister misin?

Tugay Kaan Numanoğlu: Evet açıyı değiştirelim. Tamam, bu penaltı Andre teşekkürler.