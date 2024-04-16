9 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu RYAN ISAAC MENDES'in aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.04.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.