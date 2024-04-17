Şampiyonlar Ligi’nde gol düellosu! PSG ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi

Büyük çekişmeye sahne olan maçta İspanyol ekibi, 49. dakikada Mats Hummels (kendi kalesine) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.

71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Alman temsilcisi, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.