Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! PSG ve Borussia Dortmund yarı finale yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) ile Atletico Madrid'i 4-2 yenen Borussia Dortmund yarı finale çıktı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasına, iki çeyrek final rövanş mücadelesiyle devam edildi.
İspanyol ekibi Barcelona, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa temsilcisi PSG'yi sahasında ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 12. dakikada Raphinha ve 40. dakikada Ousmane Dembele'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlanırken, Barcelona'nın Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, 29. dakikada kırmızı kart gördü.
İkinci yarının 54. dakikasında Vitinha, 61 ve 89. dakikalarda da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, tur biletini alan taraf oldu.
GOL DÜELLOSUNU DORTMUND KAZANDI
Gecenin diğer rövanş mücadelesinde ise ilk maçı 2-1 kazanan İspanya temsilcisi Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk oldu.
Signal Iduna Park'taki karşılaşmanın ilk yarısı 34. dakikada Julian Brandt ve 39. dakikada Ian Maatsen'in attığı gollerle ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Büyük çekişmeye sahne olan maçta İspanyol ekibi, 49. dakikada Mats Hummels (kendi kalesine) ve 64. dakikada Angel Correa ile skora 2-2'lik dengeyi getirdi.
71. dakika Niclas Füllkrug ile bir kez daha öne geçen Alman temsilcisi, 74. dakika Marcel Sabitzer'in attığı golle rakibini 4-2 yendi ve son 4 takım arasına adını yazdırdı.
Bu sonuçların ardından PSG ile Borussia Dortmund yarı finalde eşleşti.
Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
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