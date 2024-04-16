16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
ABONE OL
Sivasspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA