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Palmer 16 dakikada "hat-trick" yaptı Chelsea farklı kazandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Palmer 16 dakikada hat-trick yaptı Chelsea farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'ı 6-0 mağlup etti.

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