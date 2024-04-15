Dünya devi Arda Güler için Madrid'in kapısında! Brahim Diaz formülü...
Milli yıldız Arda Güler'in performansının ardından dünya devleri Real Madrid'in kapısını çalmaya başladı. Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istediği konuşulan yıldız futbolcu için bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.
ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyor.
AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME DÜŞMÜŞTÜ
İspanyol gazeteci Ramon Alvarez'in haberine göre; Arda Güler, sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübe bildirmişti.
ANCELOTTI DE SICAK BAKIYOR
Haberin detayında, Ancelotti'nin de Arda Güler'in başka bir takıma kiralanması fikrine olumlu baktığı belirtilmişti.
ŞAMPİYONLUK TARİFESİ!
Çıkan iddialara göre Arda Güler, Bundesliga'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayer Leverkusen'e transfer olmak üzere.
TRANSFERDE HEDEF ARDA GÜLER!
Xabi Alonso önderliğindeki Alman devi, tarihindeki ilk şampiyonluğunu garantiledikten sonra hız kesmeden transfer çalışmalarına başladı.
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