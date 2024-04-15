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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Fernando Santos ile vedalaştı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Fernando Santos ile vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yollarını ayırdıkları Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile vedalaştı.

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