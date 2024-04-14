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Liverpool'a kendi sahasında büyük darbe! 532 gün sonra kaybettiler...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Liverpool’a kendi sahasında büyük darbe! 532 gün sonra kaybettiler...

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, Crystal Palace'ı konuk etti. Heyecan dolu maçı konuk ekip Crystal Palace 1-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Liverpool, 532 gün sonra Anfield'da ilk kez bir lig maçını kaybetti.

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