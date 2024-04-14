Fenerbahçe tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon...
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı. Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı şampiyonluk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yendi.
İLK DEVREDE 13 SAYI FARK
Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Villeneuve d'Ascq LM, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibi karşısında Collier, McBride ve Milic'in etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding bu periyonu 28-27 önde kapattı.
İkinci periyotun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Rakibi karşısında savunma ve hücumda etkili olan Fenerbahçe Alagöz, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında sayılar buldu. Fenerbahçe Alagöz, 13 sayı farkla devreye 58-45 önde gitti.
Üçüncü periyotta rakibi karşısında hücum ve savunma üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe bu çeyreği 77-61 önde kapattı.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU
Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 5 dakikasında farkı 25 sayıya çıkardı (91-66). Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini 106-73 yendi.
Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı.
BÜYÜK SEVİNÇ
Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.
MADALYALARINI ALDILAR
Kupayı da alan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.
Törende Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımına da ikincilik madalyası takdim edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz
- Bodrum'da Tarihi Hazine Keşfedildi: Tam 66 yıllık! Değeri dudak uçuklatıyor
- Gece Kaşık Kaşık Yiyin, Sabah 1 Beden İncelin!
- Türkiye'nin şehir haritası güncellendi! İl dağılımı değişti: 82, 83, 84 plakanın sahipleri...
- Zeka testi: Adamı herkes görüyor ama IQ'su olanlar fili fark ediyor
- Emeklilere maaş müjdesi geldi! EYT SSK Bağ-Kur’lunun hesabına yatacak! 10.000 11.250 12.500 TL
- Listeye bakın hesabınızı yapın! Prim eksiği olana fırsat tablosu verildi: 1600 4500 5400 güne…
- 2160 3600 1800 prim günü yeterli! 1999 2005 2008 arası sonrasına muhteşem emeklilik imkanı
- Bu şehirde yaşayanların zekası şahane seviyede çıkıyor! Türkiye'nin IQ haritası...