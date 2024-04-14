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Fenerbahçe tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon...

Giriş Tarihi: 14.04.2024 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
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Fenerbahçe tarih yazdı! Üst üste ikinci kez Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde şampiyon...

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı. Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı şampiyonluk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yendi.

İLK DEVREDE 13 SAYI FARK

Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Villeneuve d'Ascq LM, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibi karşısında Collier, McBride ve Milic'in etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding bu periyonu 28-27 önde kapattı.

İkinci periyotun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Rakibi karşısında savunma ve hücumda etkili olan Fenerbahçe Alagöz, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında sayılar buldu. Fenerbahçe Alagöz, 13 sayı farkla devreye 58-45 önde gitti.

Üçüncü periyotta rakibi karşısında hücum ve savunma üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe bu çeyreği 77-61 önde kapattı.

ÜST ÜSTE İKİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, bu periyodun ilk 5 dakikasında farkı 25 sayıya çıkardı (91-66). Periyodun kalan bölümünde üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding rakibini 106-73 yendi.

Fenerbahçe, bu sonuçla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımını 106-73 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding, düzenlenen törenle kupasını aldı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Mersin'de düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa ekibini yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular, büyük sevinç yaşadı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyalarını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.

MADALYALARINI ALDILAR

Kupayı da alan sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Kayla McBride de törende madalyasını aldı.

Törende Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM takımına da ikincilik madalyası takdim edildi.

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