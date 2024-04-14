Galatasaray’ın Alanyaspor maç kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Alanya'ya hareket etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.