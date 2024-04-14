Galatasaray'ın Alanyaspor maç kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile mücadele edecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve Alanya'ya hareket etti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."
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