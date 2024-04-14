Bundesliga’da Bayer Leverkusen tarihinde ilk kez şampiyon! Xabi Alonso antrenör olarak ilk şampiyonluğunu yaşadı

JUVENTUS'UN 43 MAÇLIK REKORUNA ORTAK OLDU

Bayern Münih'i şampiyonluk yarışında geride bırakan Bayer Leverkusen, bir başka Avrupa devi Juventus'un rekorunu da egale etti.

Avrupa'nın büyük liglerinde 2000 yılından bu yana en uzun yenilmezlik serisinin sahibi, Mayıs 2011-Mayıs 2012 arasında 43 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Juventus ait rekora Alman ekibi ortak oldu. Bayer Leverkusen, Werder Bremen karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 43 maça çıkardı ve bu alandaki rekorun sahibi Juventus'u yakaladı.