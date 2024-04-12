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Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu! Suudi taraftar çıldırdı futbolcuya saldırdı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu! Suudi taraftar çıldırdı futbolcuya saldırdı

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal ile Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreni sonrasında bir Suudi taraftar, Al İttihad forması giyen Hamdallah'a kırbaçla saldırdı.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal ile Al Ittihad karşı karşıya geldi.

AL HILAL ŞAMPİYON!

Al Hilal, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, organizasyonda 4. kez kupayı müzesine götürdü.

DÜNYA REKORU!

Üst üste 34. galibiyetini alan Suudi Arabistan temsilcisi, dünya rekorunu da geliştirdi.

AL ITTIHAD FORMASI GİYEN HAMDALLAH'A KIRBAÇLI SALDIRI

Düzenlenen kupa seremonisinin ardından Al İttihad forması giyen Hamdallah ile taraftar arasında gerginlik yaşandı.

Hamdallah ile sözlü tartışmaya giren Suudi taraftar daha sonrasında kırbaç ile saldırdı.

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