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Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Süper Lig’de 32. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı. Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın olurken, Karagümrük-Fenerbahçe maçının hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

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