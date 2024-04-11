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Son dakika | PFDK cezaları açıkladı! İşte Süper Kupa'nın faturası

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
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Son dakika | PFDK cezaları açıkladı! İşte Süper Kupa’nın faturası

Son dakika haberi...PFDK, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçını terk etmesinden dolayı hükmen mağlup sayıldığını ve 4 milyon TL para cezası verildiğini açıkladı.

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