Boluspor'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinin antrenman sahasında düzenlenen programda, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Süleyman Can, Boluspor Kulüp Başkanı Savaş Abak, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Durak, kulüp yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, teknik heyet ve futbolcular bayramlaştı.
Törende konuşan milletvekili Akgül, Boluspor için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İnşallah hep beraber Bolusporumuzu daha iyi yerlerde görebilmek adına mücadele içinde olacağız." dedi.
Kulüp başkanı Abak da Boluspor camiasının ve sporseverlerin bayramını kutladı.
Abak, ligin son haftalarının her sezon kendileri için zor geçtiğinden bahsetti.
Normal yaşamda da meslek hayatında da işlerin her zaman istenildiği gibi gitmediğine işaret eden Abak, Boluspor'un da bu durumdan nasibini aldığını kaydetti.
Abak, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor mağlubiyetlerinin kendileri için hiç iyi olmadığını belirterek, "Yenmemiz gereken iki maçtı çünkü artık Boluspor kulübünün hedefleri var. Bu hedef doğrultusunda da bu maçları almamız gerekiyordu ama olmadı. Her şey bitti mi? Bence bitmedi. Bunun kararını verecek olan futbolcu kardeşlerim. Burada yönetim elinden ne geliyorsa yapıyor. 2 senedir buradaki hepsi biliyor ki Boluspor'da ödemelerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Son 5 maçımız kaldı. Artık takdir futbolcu kardeşlerimin. Bunun kararını artık sizler vereceksiniz." diye konuştu.
Boluspor camiasının bir aile olduğunu vurgulayan Abak, "Bunu ben böyle görüyorum. Bu yıl 3 puandan 43 puanlara geldik Yalçın hocamla. Okyanusu geçtik, boyumuz yüksekliğinde olmayan derede boğulmayalım. Teknik heyete ve futbolculara güvendiğimi her zaman söylüyorum. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Saniyede Gözlerinizi Test Edin! Bu İki Resim Arasındaki 3 Farkı Bulabilecek misiniz?
- Kamuda 40.000 TL maaşla 1.608 kişi alınacak! En az 60 puanla 81 ilde personel alınacak! İşte başvuru şartları...
- Rutubetli Duvarların Kabusu! Tek Bir Hamleyle Koku ve Leke Sorununa Çözüm!
- 47, 48, 50 yaş üstüne talih kuşu kondu! 1996 1999 2005 2009 sigorta girişi olana emeklilik piyangodan çıktı
- Hekimbaşı öyle bir şey yaptı ki… Osmanlı Padişahı bir anda can verdi: Cesedini mumyaladılar!
- Bahçıvanların gizli sırrı açığa çıktı! Toprağına ekleyin: Ertesi gün çiçeklensin
- Yeni Felaket Kapıda: 500 Kat Daha Kötü Bir Tehdit Yaklaşıyor! Bilim adamından Baba Vanga kehaneti
- Zeka Testi: Avcılardan Saklanan Geyiği 13 Saniyede Bulabilir misin? Süre Başladı...
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Dikkat: Ders Yok! Ara Tatil Dönüşü 3 Gün Okullar Kapandı
- Arefe Günü Mesajları 2024 - Resimli | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...
- Arefe Günü 1000 İhlas okumanın sevabı ve fazileti | Arefe Gecesi 1000 İhlas-ı şerif ne zaman okunur? Arapça-Türkçe okunuşu
- Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 9 Nisan Salı günü özel sektör tatil mi? Bankalar, noter, resmi daireler çalışıyor mu?