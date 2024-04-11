Real Madrid'den Arda Güler kararı! 9 ay sonra bir ilk: İlk 11 oynayacağı maç belli oldu | Florentino Perez'den bizzat telefon
Fenerbahçe'den rekor bir bonservisle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler geçirdiği sakatlığın ardından sonradan oyuna dahil olarak takıma katkı vermeye başladı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçından 1 gün sonra Carlo Ancelotti'yi aradığı ortaya çıktı. İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler'in 9 ay sonra Real Madrid formasıyla ilk 11 çıkacağı maç belli oldu.
Avrupa'nın kulüp düzeyinde en önemli organizasyonu olan Devler Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City çeyrek final ilk maçında karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maç nefes kesti.
Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Manchester City 2. dakikada Bernardo ile öne geçti. Real Madrid 12. ve 14. dakikalarda Ruben Dias'ın kendi kalesine atması ve Rodrygo ile hızlı bir şekilde öne geçti.
İkinci yarıda daha iyi performans gösteren Manchester City, 66. dakikada Foden ve 71. dakikadalarda Gvardiol'un ceza sahası dışından buldukları şık gollerle yeniden üstünlüğü sağladı.
79. dakikada Valverde geceye yakışır güzellikte bir golle maça yeniden eşitlik getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde gol olmazken 3-3'lük beraberlikle Manchester City kendi sahasında oynayacağı maça ufak avantajla geçti.
ARDA GÜLER SÜRE BULAMADI
Milli oyuncu Arda Güler maçı yedek kulübesinde tamamladı.
SADECE 98 DAKİKA
Real Madrid'e kariyerine sakatlıklarla başlayan ve büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, yıldızlarla dolu kadroda ligde şu ana kadar ilk 11'de kendisine şans bulamadı.
"KADRO KURMAMI ZORLAŞTIRIYORLAR"
Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında yer alan haberlerde, Ancelotti'nin idmanda bir pozisyondan sonra Arda Güler ve Luka Modric ile ilgili konuştuğu ortaya çıktı.
8 KİLO ALDI
Carlo Ancelotti'den daha fazla süre bekleyen genç yıldızın bu dönemdeki fiziksel gelişimi de dikkat çekti.
PEREZ TELEFON AÇTI
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda Güler'in fotoğraflarını gördükten sonra yıldız futbolcunun özel antrenörü olan Antonio Pintus'u aradığı iddia edildi. Başkan Perez, Arda ile ilgili antrenörden bilgi aldı.
MANCHESTER CITY MAÇINDAN SONRA ARDA GÜLER KARARI
Öte yandan, Real Madrid'i çok yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid teknik ekibi, Manchester City maçının ardından Arda Güler için olumlu sözler söyledi.
ANAHTAR OYUNCU OLACAK
Real Madrid teknik ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu tarz büyük maçlarda ilerleyen zamanlarda Arda Güler'in anahtar oyuncu haline gelebileceğini genç yıldıza aktardı. Öte yandan Carlo Ancelotti'nin de Arda için bir sürprizi olduğu iddia edildi.
MALLORCA MAÇINA 11'DE BAŞLAYACAK
Haberin detayında; Arda Güler'in,13 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Mallorca - Real Madrid maçına ilk 11'de başlayacağı bildirildi. Hem Carlo Ancelotti hem de teknik ekibin bunun için Arda'ya söz verdiği iddia edildi.
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