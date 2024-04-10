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Fenerbahçe Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Fenerbahçe Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

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