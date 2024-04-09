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Halil Umut Meler'e kritik görev! Dev maçta düdük çalacak

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Halil Umut Meler’e kritik görev! Dev maçta düdük çalacak

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte detaylar...

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