09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Buluşmada kulübün geleceğine yönelik fikir alışverişi yapılırken Ceferin'e forma hediye edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA