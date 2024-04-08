Türk futbolunda kara gece! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçına dair flaş sözler: Neresini tutsanız elinizde kalıyor...

ERMAN TOROĞLU: "BU KARA GECEDE HERKESİN PAYI VAR"

Türk futbolu için kara bir gece ama bu kara gecede herkesin payı var. Bu olayda kimse masum değil. Maça çıkan da çıkmayan da yüzde 50-50 masum değil. TFF hiç masum değil. Basın derseniz zaten bir felaket. Ben SABAH ve Fotomaç'ta yazıyorum, bir de A Spor'da yorum yapıyorum. Ama dün benim ağzımdan neler yazan ahlaksızlar var…

Neden? İnsanları birbirlerine kırdıracaklar. Bunların bazılarına şerefsiz diyorum, fayda etmiyor. Suratına tükürsen yağmur yağacak diyecek. Adam gönderip "Yemek yiyelim" diyorlar, ama değil bunlarla yemek yemek, yan yana yürümek bile caiz değil. Ama bunlar hâlâ Türk basını içinde varlar. Bir TFF Başkanı geldi, bir geldi tam geldi. Bakınız, dün bir maç oynanmadı, bu buz dağının görünen yüzü. Bu iş böyle devam ettiği müddetçe "Allah muhafaza" diyorum, yine söylüyorum Allah muhafaza, bu işten ölü çıkar. Bu işte hiçbir kulüp "Ben masumum, karşı taraf yaptı" diyemez. Federasyon hâlâ 18 Temmuz'dan bahsediyor. Kardeşim genel kurulu maçlar biter bitmez yapın, yeni sezona yeni bir sayfa açılsın. Amaaaa...