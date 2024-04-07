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Milli kürekçiler Hırvatistan'da 22 madalya kazandı

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Milli kürekçiler Hırvatistan’da 22 madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda milli sporcular, 22 madalya elde etti. İşte isim isim gurur tablosu...

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