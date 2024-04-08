Fatih Terim'den Yunanistan'da şampiyonluk inadı
Yunanistan Şampiyonluk turu karşılaşmasında Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Aris'i 2-0 mağlup etti. Panathinaikos'ta Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.
Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı.
BRABEC SON SÖZÜ SÖYLEDİ
Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti.
SAMET AKAYDİN 90 DAKİKA SÜRE ALDI
Panathinaikos'ta Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.
PAOK İLE AEK BERARABERE KALDI
Şampiyonluğu doğrudan ilgilendiren maçta AEK ile PAOK karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte PAOK 67, AEK ise 66 puana yükseldi.
PANATHİNAİKOS'TA YENİ HEDEF; LAMİA
Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.
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