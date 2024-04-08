Fatih Terim’den Yunanistan’da şampiyonluk inadı

SAMET AKAYDİN 90 DAKİKA SÜRE ALDI

Panathinaikos'ta Fenerbahçe'den kiralanan Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.

PAOK İLE AEK BERARABERE KALDI

Şampiyonluğu doğrudan ilgilendiren maçta AEK ile PAOK karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte PAOK 67, AEK ise 66 puana yükseldi.

PANATHİNAİKOS'TA YENİ HEDEF; LAMİA

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.