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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru güncellendi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
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59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun parkuru güncellendi

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) etaplarında güncellemeler yapıldı. TUR 2024'ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi 1188 oldu.

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