Carlo Ancelotti antrenmanı durdurup Arda Güler ve Luka Modric'i işaret etti: Bunlar yüzünden...
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarın son şampiyon Manchester City'i sahasında konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Carlo Ancelotti, antrenmanı durdurdu. Arda Güler ve Luka Modric yüzünden çalışmaları yarıda kesen Ancellotti oyunculara yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede kendini göstermeyi başaran Arda Güler, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.
20 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI
Sarı-lacivertli ekipte özellikle geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un verdiği tüm şansları iyi değerlendiren genç oyuncu, Real Madrid'e transfer oldu.
ANCELOTTI'NİN TAKDİRİNİ TOPLADI
Yaşadığı üst üste sakatlıklar nedeniyle formasından yaklaşık 6 ay uzak kalan milli futbolcu, Carlo Ancelotti'den forma şansı bekliyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor... Yarın Real Madrid evinde son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak.
ANTRENMANI DURDURUP ARDA VE MODRIC'İ İŞARET ETTİ
Real Madrid, dün Veldebebas tesislerinde Manchester City karşılaşması için taktik antrenmanın yaptı.
ANCELOTTI'DEN HÜCÜM TALİMATI
Ancelotti, Luka Modric, Arda Güler ve Brahim Diaz'dan dar alanda konumlanan Rüdiger, Tchouameni, Kroos, Carvajal ve Mendy'e karşı hücum yapmalarını talep etti.
İspanyol basınında yer alan habere göre, ataklardan birinde Luka Modric orta sahayı geçti ve topu Arda Güler'in sol ayağıyla buluşturdu. Genç oyuncu da topu tam istediği gibi bir gol atmasını sağlayacak şekilde Joselu'ye gönderdi.
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