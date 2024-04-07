TFF seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı

Deprem bölgelerine bayramlaşmaya geldiklerini aktaran Büyükekşi, "Geçen sene bayramda yine ben buradaydım. Bayramlaşmaya geldik, Bayramda çocuklarımızı mutlu etmek için milli takım hocamız Vincenzo Montella'yı getirdik. Yine milli takımda görevli Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Saraoğlu, Gökhan Gönül ile çocuklarımıza, Türk Milli Takımı formalarını dağıttık. Onlarla güzel bir maç yaptık. Onları mutlu ederek, biz de mutlu olmak istiyoruz. Ayrıca konteyner kentteki vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlarla hemhal oluyoruz, dertlerini dinliyoruz." ifadelerini kullandı.